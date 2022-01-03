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28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu - Son Dakika

28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

03.01.2022 18:43

25'İ HDP milletvekillerine ait toplam 28 milletvekili hakkındaki 40 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 28 milletvekili hakkında 40 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

28 VEKİLDEN 25'İ HDP'Lİ

HDP'den Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, İstanbul Milletvekilleri Dilşat Canbaz Kaya, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç'un 1'er, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 2, Van Milletvekilleri Murat Sarısaç'ın 3, Tayip Temel, Sezai Temelli'nin 2'şer, Muazzez Orhan Işık'ın 1, Şırnak Milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz, Nuran İmir'in 2, Diyarbakır Milletvekilleri Semra Güzel'in 2, İmam Taşçıer, Garo Paylan'ın 1'er, Ağrı Milletvekilleri Berdan Öztürk'ün 2, Abdullah Koç, Dirayet Taşdemir, Muş Milletvekilleri Mensur Işık, Sevin Coşkun, İzmir Milletvekili Murat Cepni, Adana Milletvekili Tulay Hatımoğlları, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün 1'er, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 2, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1'er, DBP Eş Genel Başkanı Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in 2 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

DOSYALAR KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

28 milletvekili hakkındaki 40 yeni dokunulmazlık dosyası, Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Dokunulmazlık, Milletvekili, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu - Son Dakika
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