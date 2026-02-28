28 Şubat Darbesinin 29. Yılı

AK Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı Aykut Eryanık, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı nedeniyle açıklama yaptı.

Eryanık, İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 28 Şubat darbesinin diğer darbelerle aynı amaca hizmet ettiğini söyledi.

Eryanık, 28 Şubat darbesiyle milletin manevi değerlerinin hedef alındığını ve sürecin nesiller boyunca sürdürülmesinin amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz."

Toplantıya AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik, İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı ve partililer katıldı.