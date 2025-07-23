28 Şubat Mağdurlarına Hak İadesi Çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşayanların haklarının iade edilmesi için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Dinç, Meclis'te, 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinde dindar kesimin ağır bedeller ödediğini, inancından taviz vermeyen genç kızların eğitim haklarının elinden alındığını, memur olanların da görevlerinden uzaklaştırıldığını belirtti.

Başörtüsü nedeniyle binlerce kadının mağdur edildiğini dile getiren Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Memuriyetten atılanların özlük hakları tam anlamıyla iade edilmedi. Okuldan atılan birçok öğrenci ya eğitimine devam edemedi ya da çok geç mezun olabildi. Türkiye'de birçok alanda ilerleme sağlansa da 28 Şubat mağdurları için yeterli adım atılmadı. Daha önce terör mağdurları, FETÖ mağdurları ve 1960 darbesi mağdurları için komisyonlar kurulmuş ve mağduriyetler giderilmiştir. Ancak 28 Şubat mağdurları için bir girişimde bulunulmamıştır."

Devletin, geçmişte yaşanan haksızlıkları telafi etmekle yükümlü olduğunu savunan Dinç, 28 Şubat mağduriyetlerinin giderilmesi için bağlayıcı kararlar alabilecek bir komisyon kurularak, mağdurların haklarının iade edilmesi gerektiğini ifade etti.