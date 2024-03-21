31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri\'nde Oy Pusulaları Tanıtıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin oy pusulaları tanıtıldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne 10 gün kaldı. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandığın başına gidecek. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilmesi yasak olacak. Cihazlar, oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılacak.
Her seçmen, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek, hangi seçim çevresinin seçmeniyse sadece o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Büyükşehir olmayan illerde il genel meclis üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ile ihtiyar heyeti için oy verilecek.
Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyelikleri için oy pusulası turuncu, belediye başkanlığı için oy pusulası mavi, belediye meclisi üyeliği için oy pusulası ise sarı renkli olacak. Seçmenler, tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak. - ANKARA
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AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Manavoğlu, AK Parti ve MHP'nin birlikte çalışmasından mutluluk duyduğunu belirterek, seçim çalışmaları kapsamında önemli isimleri ziyaret etti.
Eskişehir'in Emek Mahallesi'nde muhtar adayı olan 25 yaşındaki down sendromlu Mücahit Kırdaş, seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşarak pide dağıtarak vatandaşların gönlünü alıyor ve Ramazan aylarını tebrik ediyor. Kırdaş ve ekibi, her gün yaklaşık 800 kişiyle tokalaşarak en az 200 adet pide dağıtıyor. Bu hizmeti Ramazan ayının sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını belirtiyorlar.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adil soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdıkları suçlamasıyla 82 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlik sırasında yapılan incelemede suç unsuru slogan atan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıyan 82 kişiyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Daha önce de etkinlik sonrası terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alınmış ve 6 şüpheli tutuklanmıştı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Bingöl ve Tunceli'yi ziyaret etti. Erol, CHP'nin adaylarına destek istedi ve seçimlerin umut ışığı olduğunu belirtti. Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.
İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 'kumpas' kurulduğunu iddia eden Can Başar'ın açıklamalarını yargıya taşıdı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, dosyanın Emniyet'e sevk edildiğini ve hızlı bir sonuç almayı umduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kayseri'deki mitinge katılmak üzere şehre geldi. Erkilet Havaalanı'nda Down sendromlu öğrenciler ve protokol tarafından karşılanan Erdoğan, otobüsle miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.
Bursa'da gerçekleştirilen bir dizi açılış için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile bir araya geldi. Dinçer, projelerini anlatırken Bakan Uraloğlu'ndan destek sözü aldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' olarak ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
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