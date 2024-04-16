31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket! AK Parti\'de kan kaybı devam ediyor

Ender Kervancıoğlu:

Erdoğan 4 yılı çıkaramaz. Türkiyenin önündeki tek yol erken seçim.

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Ahmet Ateş: Seçim bedava değil ama sarayın üç aylık masrafıyla yapılabilir. 271 67

abdullah ergün: Secim bedavaya yapılıyo 84 174

Ömer faruk: Ahmet Ateş, tam bir BOŞSUN 43 124

Ahmet Ateş: Ömer bey biliyoruz yanlışı kabullenmek zordur ama biz yanlış yapan bizden de olsa destek vermeyiz destek vermeye devam ettikçe hiç kimse hatasını anlamaz yeri geldiğinde dur demesini bilmek gerekiyor. Değişik fikirde olan hiç kimse boş değildir eğer öyle olsa hiç kimse buluş yapamaz elimizde telefon vs olmazdı. Birileri çaba gösteriyorsa inanki senin ve çocuklarının geleceği içindir saygı duymayı ve insana kul köle olmamayı öğreneceksiniz. 75 11

kaan çamlıyol: Dünyan boş 7 40