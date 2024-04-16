31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket! AK Parti'de kan kaybı devam ediyor - Son Dakika
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Politika

31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket! AK Parti'de kan kaybı devam ediyor

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CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankette CHP yüzde 35,2 oy oranına sahip olurken, AK Parti ise yüzde 30'un altına düşüp yüzde 29,8 ile ikinci sırada yerini aldı.

16.04.2024 14:02
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31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Türkiye Raporu, yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anketten çıkan sonuca göre; CHP birinci parti olurken AK Parti ikinci sırada yer aldı.

ARADAKİ FARK 6 PUAN

Ankette vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 35.2'si tercihini CHP'den yana kullanırken AK Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 29.8'de kaldı.

İşte anketten çıkan sonuç;

  • CHP: Yüzde 35.2
  • AK Parti: Yüzde 29.8
  • DEM Parti: Yüzde 10.5
  • MHP: Yüzde 7.7
  • YRP: Yüzde 5.7
  • İYİ PARTİ: Yüzde 4.0
  • ZP: Yüzde 3.4
  • TİP: Yüzde 0.9
31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket! AK Parti'de kan kaybı devam ediyor

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, anket sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eylül 2019'dan beri her ay gerçekleştirdiğimiz Türkiye Raporu anketlerinde ilk defa Nisan 2024'te AK Parti birinci parti ve Erdoğan başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı" ifadelerine yer verdi.

31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket! AK Parti\'de kan kaybı devam ediyor

Sosyal Medya, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket! AK Parti'de kan kaybı devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Ender Kervancıoğlu: Erdoğan 4 yılı çıkaramaz. Türkiyenin önündeki tek yol erken seçim. 526 206 Yanıtla Ahmet Ateş: Seçim bedava değil ama sarayın üç aylık masrafıyla yapılabilir. 271 67 abdullah ergün: Secim bedavaya yapılıyo 84 174 Ömer faruk: Ahmet Ateş, tam bir BOŞSUN 43 124 Ahmet Ateş: Ömer bey biliyoruz yanlışı kabullenmek zordur ama biz yanlış yapan bizden de olsa destek vermeyiz destek vermeye devam ettikçe hiç kimse hatasını anlamaz yeri geldiğinde dur demesini bilmek gerekiyor. Değişik fikirde olan hiç kimse boş değildir eğer öyle olsa hiç kimse buluş yapamaz elimizde telefon vs olmazdı. Birileri çaba gösteriyorsa inanki senin ve çocuklarının geleceği içindir saygı duymayı ve insana kul köle olmamayı öğreneceksiniz. 75 11 kaan çamlıyol: Dünyan boş 7 40 Ali Arslan: Ankette ilginçtir zafer partisinin oyları artmış, göçmen konusundaki tutumuyla halkın nabzını tutan Zafer partisi birgün ana muhalet olursa hiç şaşmayın, sığınmacıların kalması için mali destek veren Avrupa hatta işe koyarsanız şu kadar kredi ( faiziyle geri alacak ) diyen batı belki nakite ihtiyac duyan Erdoğan hükümetine damla su oluyor ama,halkın sığınmacı tepki oyları hükümeti eninde sonunda iktidardan edecek,ve görünen o ki sanırım finalede geldik 1 1
  • Hakan Şentürk: Bir vatandaş olarak tavsiyem şudur ki mülteci konusunu el atmazsan daha çok oy kaybı olur 604 21 Yanıtla
  • Thecaptainblack: Akabe diye birşey kalmadı artık 386 102 Yanıtla
  • kadir kınay: Bu akılla devam ettikleri sürece sona yaklastilar 415 63 Yanıtla
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