32 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı - Son Dakika
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32 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı

12.06.2026 10:24
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Bakan Işıkhan, 32 yeni ilacın SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika 32 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emel Kulekci Emel Kulekci:
    21 tanesi yerli üretim varmış bak. iyi bi sayı yani. ama diğer 11 tanesi yabancı mı acaba 0 0 Yanıtla
  • Mutlu Kaya Mutlu Kaya:
    çok güzel habermiş Allah bütün hastalarımıza şifa versin 0 0 Yanıtla
  • Deniz Bozkurt Deniz Bozkurt:
    komşu ülkelerde böyle şeyler yıllarca önceden yapılıyor bizde şimdi yapılıyo diye haber olmuş oluyo bu çok üzücü aslında ilaç konusu da önemli evet ama neden geç kaldık bunu anlamak lazım 0 0 Yanıtla
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