İslam Dayanışma Oyunları heyeti Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi - Son Dakika
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İslam Dayanışma Oyunları heyeti Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi

09.08.2022 11:21
İslam Dayanışma Oyunları heyeti Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi

5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Konya'ya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tarık Ali Bakheet ve beraberindeki heyet Konya Tropikal Kelebek Bahçesini gezdi.

5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Konya'ya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tarık Ali Bakheet ve beraberindeki heyet Konya Tropikal Kelebek Bahçesini gezdi.

Konya'da 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 5. İslami Oyunları heyecanı yaşanıyor. 56 ülkeden yaklaşık 4 bin 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek olan bu büyük organizasyon öncesinde şehir önemli misafirleri ağırlıyor. Dünyanın farklı İslam ülkelerinden organizasyon için Konya'ya gelen üst düzey protokol üyeleri şehrin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını da ziyaret ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tarık Ali Bakheet ve beraberindeki heyet düzenlenen program çerçevesinde Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni de ziyaret etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret çerçevesinde, Bakheet ve beraberindeki heyete Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanı olan Tropikal Kelebek Bahçesi'nde sürdürülen faaliyetler ve kelebeklerin tropikal yaşam öyküleri ile ilgili bilgiler verildi.

"Misafirlerimizi Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Konya'da İslam ülkelerinden gelen misafirleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Şehrimiz tarihi günlerinden birini yaşıyor. Tüm dünyanın gözünün Konyamızın üzerinde olduğu 5. İslam Dayanışma Oyunlarına artık sayılı saatler kaldı. 56 İslam ülkesinden 4 bin 200 aşkın sporcu ile gerçekleştirilecek oyunların İslam coğrafyasında spor vesilesi ile dostluk, kardeşlik ve birlikteliği geliştireceğine, kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Konya'mızın uluslararası düzeyde tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu organizasyon öncesinde birçok ülkeden binlerce sporcu ve teknik heyet, medya mensubu, protokol üyeleri, izleyiciyi şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile Tropikal Kelebek Bahçesini ziyaret eden İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tarık Ali Bakheet ve beraberindeki misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İslam Dayanışma Oyunları heyeti Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İslam Dayanışma Oyunları heyeti Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi - Son Dakika
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