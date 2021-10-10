500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı - Son Dakika

İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar'ın eşi Filiz Erbaşaran Tatar'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlaması ilçe teşkilatını karıştırdı.

7 YÖNETİCİ İSTAFA ETTİ

İlçe Başkanı Coşkun Tatar'a tepki gösteren 7 ilçe yöneticisi istifa kararı aldı. İyi Parti Konak İlçe Başkan Yardımcıları Mesut Yankın, Arif Alançay, Ömer Türkay, Mehmet Demirhan ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ramize Akyazıcı ve Mehmet Akyüz toplu şekilde istifa etti.

"MAĞDUR KİŞİLER VARKEN EŞİNİ BELEDİYEDE İŞE YERLEŞTİRDİ"

Sabah'ın haberine göre İYİ Partili üyelerin istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "İYİ Parti ilçe yönetimine katılarak ülkümüzü ve ülkümüzün bize aşıladığı hizmet anlayışından faydalı olmak istedik. Fakat belli bir süre sonra İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar'ın sorumsuzca yönetim anlayışı ve etrafında kümelenen menfaat odakları birkaç kişinin haricinde hiçbir yöneticiye haber vermeden programsızca keyfi ilçe yönetme anlayışı ile bir sürü usulsüzlüğe bulaştığını öğrendik.

En son 500'ün üzerinde iş başvurusu, işe daha çok ihtiyacı olan mağdur kişiler varken eşini belediyede işe yerleştirdiğini öğrendik. Ayrıca kulağımıza gelen bazı şaibeli işleri ve bu sorumsuzca davranışları konuşmak ve tartışmak istedik.

WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARDI

Fakat kendisi bizleri hem WhatsApp grubundan çıkararak hem de bilgi vermeden ilçe toplantıları yapmaya, yönetim kurulu üyelerini aleyhimize kışkırtmak yoluyla usulsüzlüklerini örtmeye çalıştığını öğrendik.

İL BAŞKANI DA SESİNİ ÇIKARMAMIŞ

Bu sorunları İl Başkanına bilgi olarak aktarmamıza rağmen Coşkun Tatar'ın bu keyfi ve sorumsuzca yönetimi devam etti. İl Başkanı da bu duruma göz yumarak kendisine sahip çıktı. İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı kınayarak İyi Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz."