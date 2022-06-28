51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti - Son Dakika
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51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti

28.06.2022 00:48

ORC Araştırma, 51 ilde yaptığı anketin sonuçlarını ile paylaştı. Vatandaşlara sorulan "Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 50.3'ü Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtirken, CHP liderini desteklemeyeceğini belirtenlerin oranı ise 37,4 olarak ölçüldü.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru ilerlerken anket çalışmaları da hız kazandı. ORC Araştırma, 51 ilde 15 binden fazla kişiyle görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını yayınladı.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN KARŞISINDA YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Ankete katılan vatandaşlara " Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aday olursa oy verir misiniz?" sorusu soruldu. Vatandaşların yüzde 50.3'ü Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde aday olması durumunda Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan karşısında destek vermeyeceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 37.4 olarak kaydedildi. Katılımcıların yüzde 12.3'ü ise kararsız bu konuda kararsız olduklarını dile getirdi.

ORC Araştırma'dan bomba anket! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında ipi göğüsledi

MİLLET İTTİFAKI FARKI AÇTI

Ankette ayrıca katılımcılardan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında bir tercih yapmaları istendi. Cumhur İttifakı'nın kazanacağını ifade edenlerin sayısı yüzde 36.6 olarak ölçülürken Millet İttifakı'nın kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 54.7 oldu. Katılımcıların yüzde 8.7'si soruya fikri olmadığını şeklinde yanıt verdi.

ORC Araştırma'dan bomba anket! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında ipi göğüsledi

VATANDAŞLARIN ÇOĞU "PARLAMENTER SİSTEM" DEDİ

Vatandaşlara sorulan soruların arasında "Parlamenter sisteme geçilmeli mi?" sorusu da yer aldı. Katılımcıların yüzde 51.9'u parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini belirtirken yüzde 32.4'ü ise Türkiye'nin başkanlık sistemi ile yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.

ORC Araştırma'dan bomba anket! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında ipi göğüsledi
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Son Dakika Politika 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti - Son Dakika


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00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
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SON DAKİKA: 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti - Son Dakika
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