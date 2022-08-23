Bakan Bozdağ: Kira ve konut ihtilaflarına da ara buluculuk getiriyoruz (2) - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: Kira ve konut ihtilaflarına da ara buluculuk getiriyoruz (2)

23.08.2022 16:33

'6'LI MASA ESKİ TÜRKİYE'NİN I'Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Bartın İl Başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, 6'lı masayı eleştirerek, "6'lı masa var görüyorsunuz, sürekli toplanıyorlar dağılıyorlar yani ne konuşuyorlar, duydunuz mu? Aday konuştunuz mu? Yok.

'6'LI MASA ESKİ TÜRKİYE'NİN I'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Bartın İl Başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, 6'lı masayı eleştirerek, "6'lı masa var görüyorsunuz, sürekli toplanıyorlar dağılıyorlar yani ne konuşuyorlar, duydunuz mu? Aday konuştunuz mu? Yok. Ne konuştunuz? Onu da pek söylemiyorlar ama belli ki konuşup da hallettikleri henüz bir mesele yok. Bu fotoğraf size neyi hatırlatıyor? Eskiden koalisyon ortakları arasında ihtilaf olunca liderler bir masa etrafında toplanır, ihtilafı çözmek için uğraşırlar çözerlerse o ihtilaf halle yoluna koyulur ama şimdi bunlar toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyorlar. Eski Türkiye'nin fotoğrafı. Allah muhafaza bunlar bir araya geldiklerinde karara bağlayana kadar gündemdeki sorunlar yer değiştirir, 2-3 tane yeni yeni sorunumuz çıkar. Onlar eski sorunu konuşurken, yeni sorunlarla boğuşan bir Türkiye oluruz. Bunların bu ülkeye verebilecekleri hiç bir şey yok" diye konuştu

Bakan Bozdağ, ittifakın vaatlerine değinerek, "Ne vadediyorlar? Parlamenter sistem. Ne vadediyorlar? Şimdiden bakanlıkları aramızda konuşalım, diye koalisyonu vadediyorlar. Ne vadediyorlar? Kriz ve kaosların olduğu Türkiye'yi vadediyorlar. Eskiye rağbet olsa bit pazarına rahmet yağardı. Bizim geleceğimiz yarınlardadır. Düne bakarak bu milleti geleceğe taşıyamayız. Biz gelecek için milletimize ne söylüyoruz. Ekonomide, şurada burada neler anlatıyoruz, ona bakmak lazım. Şimdi bakın bol keseden atmaya devam ediyorlar. Biz geleceğe dönüp projelerimiz bin düşünüp bin tartarak ilerliyoruz; imkanlarımıza, gücümüze, etrafımıza, dünyaya bakarak adım atıyoruz. Biz gerçekleştirebileceğimiz vaatleri söylüyoruz ve bunları da bir bir hayata geçirdik. AK Parti'nin bir reklamı vardı 'Hayaldi gerçek oldu' diye, biz yüzlerce eseri bu millete kazandırdık. Allah'ın izniyle bundan sonra da eser kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

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Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret etti: (1) Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret etti: (1) Bakan Bozdağ: 'Biz milletimizi aldatmadık' Bakan Bozdağ: 'Biz milletimizi aldatmadık'
Kaynak: DHA

Bekir Bozdağ, Türkiye, Bartın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bozdağ: Kira ve konut ihtilaflarına da ara buluculuk getiriyoruz (2) - Son Dakika

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