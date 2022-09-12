6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte açıklama için kulislerde konuşulan tarih... - Son Dakika
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6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte açıklama için kulislerde konuşulan tarih...

12.09.2022 17:27

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı uzun zamandır merak ediliyor. Siyaset kulislerinde ortaya atılan bir iddiaya göre 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklaması aralık ayından önce yapılmayacak.

Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimlerine çok kısa bir süre kala Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy toplamaya başladı. Fakat muhalefet partilerinin yer aldığı 6'lı masa henüz Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin net bir tavır ortaya koymadı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıksa da adayın açıklanacağı tarih hakkında dikkat çeken bir iddia var.

3 KRİTİK BAŞLIKLARI VAR

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, ekim ayı başında ikinci tur görüşmelerine başlayacak altılı masanın önünde Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini ortaya koyan geçiş süreci yol haritası, ortak aday ve seçim ittifakından oluşan 3 kritik başlık bulunuyor.

EN ERKEN ARALIK

Ayrıca Altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun kısa sürede yanıt bulması beklenmiyor. Liderler seçim takvimi açıklanmadan adayın belli olmayacağını ilan ederken en erken tarih olarak aralık ayı sonu konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayı için son günlerde en çok konuşulan isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun özellikle kendi partisi içerisinde 'Aday olmalısın' baskısı gördüğü biliniyor.

"AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMEZ"

'İktidarın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediği' yorumlarına parti kurmayları, "AK Parti Kılıçdaroğlu'nu istiyor olsa seslerini çıkarmaz, hedef yapmazlardı. Bu görüşün aksine Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini düşünüyoruz. Hakkında ne söyleyecekler, ne iddiada bulunacaklar?" değerlendirmesi yapıyor.

YORUMLAR
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AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan... AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan... AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması... AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması...

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Son Dakika Politika 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte açıklama için kulislerde konuşulan tarih... - Son Dakika


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