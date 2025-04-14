6 Milletvekilinin Dokunulmazlığı Kaldırılıyor

Aralarında DEM'li milletvekillerinin de bulunduğu 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığınca Karma Komisyon'a sevk edildi.
TBMM Başkanlığınca, aralarında DEM'li milletvekillerinin de bulunduğu 6 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi.
Sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu". - ANKARA
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