6. Yargı Paketi Adalet Komisyonunda - Son Dakika
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6. Yargı Paketi Adalet Komisyonunda

07.06.2022 17:27
6. Yargı Paketi Adalet Komisyonunda

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonunda başlandı.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Adalet Komisyonunda başlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplanan komisyonda söz alan teklif sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, teklifle mesleğe giriş usulünün tamamen değiştiğini söyledi.

"Hakim adaylığı" müessesesinin kaldırıldığını "hakim ve savcı yardımcılığı" müessesesinin oluşturulduğunu belirten Kaya, meslek öncesi eğitim süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını önerdiklerini ifade etti.

Yapılan düzenlemelerle hakim ve savcı yardımcılarının mesleğe usta-çırak ilişkisinde hazırlanmalarını sağlayacaklarını dile getiren Kaya, hakim ve savcı yardımcılarının görevlerinin de kanunla düzenleneceğini, uygulamada yetkili ve sorumlu birer aktör olmalarının sağlanacağını söyledi.

Teklifle Noterlik Kanunu'nda da önemli değişiklikler önerdiklerini belirten Kaya, "Noterlerin düzenlemiş oldukları satış vaadi sözleşmesinin talep halinde elektronik ortamda tapu siciline de şerh verebilmesini bu teklifimizle sağlıyoruz. Taşınmaz satış sözleşmelerinin de tapu müdürlüklerinin yanında artık noterlerde yapılabilme imkanını da getirmiş oluyoruz." dedi.

Kaya, serbest piyasa rekabetini bozmak suretiyle haksız ve yüksek miktarda gelir elde etmek amacıyla stokçuluk faaliyetleri gerçekleştiren fırsatçılarla daha etkin mücadele edebilmek için Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen, fiyatları etkileme suçunun cezalarının üst sınırının 3 yıla çıkarılacağını bildirdi.

"Sözlü sınav sürecindeki belirsizlik keyfi tercihlere yol açabilir"

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Türkiye'de hukuk fakültelerinin nicelik bakımından sayısı artarken nitelik bakımından düşüş yaşandığını ifade etti.

Meslek öncesi 3 yıllık eğitim süresinin çok uzun bir süre olduğunu, hukuk fakültelerinin öğrenim süresine neredeyse denk olduğunu dile getiren Kaboğlu, düzenlemeyle hukuk fakültelerinde yeterli bir eğitim-öğretim programının uygulanamadığının örtülü bir şekilde ifade edildiğini savundu. Hakim ve savcı yardımcılığı eğitim sürecini ve yapılacak sınavı eleştiren Kaboğlu, sözlü sınav sürecindeki belirsizliğin keyfi tercihlere yol açacağını ileri sürdü. Kaboğlu, ilk üç maddedeki aykırılıkların düzeltilmesini beklediklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 6. Yargı Paketi Adalet Komisyonunda - Son Dakika

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