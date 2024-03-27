73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu: Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır - Son Dakika
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Politika

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu: Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu: Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde düzenlenen basın toplantısında, partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakın milli ve manevi değerlere bağlı olan taban tarafından oluşturulacağını belirtti. Tanrıverdi, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ittifak sağlanamamasının CHP-DEM ittifakını sevindirdiğini ve umutlandırdığını ifade etti.

27.03.2024 15:29  Güncelleme: 15:29
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73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır." dedi.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubunca Birlik Vakfı'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Grubun Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandığa gidileceğini ancak İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde çıkacak sonuçların, hükümetin başta ekonomi ve dış politika konularında elini güçlendireceğini belirtti.

Oluşum olarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisine eşit mesafede durduklarını dile getiren Tanrıverdi, 14-28 Mayıs seçimlerinde bir araya gelen Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimlerde de birlikte olması çağrısında bulundu.

Tanrıverdi, bütün çabalarına rağmen ittifakın sağlanamadığını dile getirerek, "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır." diye konuştu.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında, siyasi yöntemler, dil ve üslup farklılığı bulunmasının doğal olduğunu, ancak her iki partinin de Necmettin Erbakan'ın ilke, ideal ve hedefleri doğrultusunda siyaset yaptığını ifade eden Tanrıverdi, "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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