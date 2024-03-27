73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu: Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır." dedi.
73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubunca Birlik Vakfı'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Grubun Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandığa gidileceğini ancak İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde çıkacak sonuçların, hükümetin başta ekonomi ve dış politika konularında elini güçlendireceğini belirtti.
Oluşum olarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisine eşit mesafede durduklarını dile getiren Tanrıverdi, 14-28 Mayıs seçimlerinde bir araya gelen Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimlerde de birlikte olması çağrısında bulundu.
Tanrıverdi, bütün çabalarına rağmen ittifakın sağlanamadığını dile getirerek, "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır." diye konuştu.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında, siyasi yöntemler, dil ve üslup farklılığı bulunmasının doğal olduğunu, ancak her iki partinin de Necmettin Erbakan'ın ilke, ideal ve hedefleri doğrultusunda siyaset yaptığını ifade eden Tanrıverdi, "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte, seçim güvenliği için 8 bin 288 jandarma ve polisin görevli olduğunu bildirdi. Çeber, seçimle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.
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