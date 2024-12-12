AB Adalet ve İçişleri Bakanları Yeni Politikaları Belirledi - Son Dakika
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Politika

AB Adalet ve İçişleri Bakanları Yeni Politikaları Belirledi

AB Adalet ve İçişleri Bakanları Yeni Politikaları Belirledi

Avrupa Birliği ülkelerinin adalet ve içişleri bakanları, Schengen bölgesindeki serbest dolaşım, AB vatandaşlarının güvenliği ve göç politikaları gibi önemli konularda yeni ilkeler belirledi.

12.12.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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AVRUPA Birliği ülkelerinin adalet ve içişleri bakanları, gelecek 5 yıl boyunca Birliğin özgürlük, güvenlik ve adalet politikalarını şekillendirecek ilkelerini belirledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin adalet ve içişleri bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantı sonrası kabul edilen bildiride, Birliğin öncelikleri arasında Schengen bölgesinde serbest dolaşımın sağlanması ve AB vatandaşlarının güvenliğinin korunması yer aldı. Bildiride, iyi işleyen bir Schengen bölgesinin AB vatandaşlarının özgürlük ve güvenliğinin temelini oluşturduğu belirtilerek, dış sınır kontrolleri, güvenlik ve göç başlıklarında üye ülkeler arasında iş birliğine duyulan ihtiyaca vurgu yapıldı.

Göç ve güvenlik politikaları için belirlenen diğer öncelikler arasında AB'nin vize politikasının stratejik olarak kullanılması ve vize rejiminin kötüye kullanılmasının önlenmesi olduğu kaydedilen bildiride, güvenlik ve sınır yönetimi alanlarında üçüncü ülkelerle kapsamlı ortaklıklar geliştirilmesi ile organize suçlara karşı mücadelenin artırılarak suç gruplarının mali kaynaklarının hedef alınması yer aldı.

Bildiride ayrıca adalet politikalarını şekillendirecek önceliklere değinilerek, bunların kanunların etkili uygulamasını sağlamak amacıyla veri erişimine ilişkin üst düzey bir grubun tavsiyelerini uygulamak, AB ceza ve medeni hukukunu gözden geçirmek olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Adalet ve İçişleri Bakanları Yeni Politikaları Belirledi - Son Dakika

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