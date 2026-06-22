AB Büyükelçisi Orav Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Anıtkabir'i ziyaret etti.
AB Türkiye Delegasyonunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav'ın Anıtkabir'i ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktığı belirtildi. Orav'ın daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladığı kaydedildi. - ANKARA
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