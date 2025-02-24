AB'den Suriye Yaptırımlarında Geçici Kaldırma

Politika

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, Belçika'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Suriye'nin enerji, ulaştırma ve bankacılık sektörlerine yönelik uygulanan bazı yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) bakanları, Belçika'da bir araya geldi. Başkent Brüksel'de toplanan AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, Suriye'deki durumu göz önünde bulundurarak kilit sektörlere uygulanan bir dizi yaptırımın kaldırılmasına karar verdi. Konuya ilişkin açıklamada, "Bu karar, Suriye'deki kapsayıcı bir siyasi geçişi destekleme, ekonomik toparlanmayı, yeniden inşayı ve istikrarı sağlama çabalarının bir parçasıdır. AB, Suriye, halkı ve işletmeleriyle enerji ve ulaştırma gibi kilit alanlarda angajmanı kolaylaştırmayı, ayrıca bu sektörler ile insani yardımlar ve yeniden yapılanma için gerekli olan finans ve bankacılık işlemlerini desteklemeyi amaçlamaktadır" denildi.

Açıklamada kabul edilen kararlar, "Enerji (petrol, gaz ve elektrik dahil) ve ulaştırma sektörlerindeki tedbirlerin askıya alınması", "Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tarımsal İşbirliği Bankası, Tasarruf Bankası ve Suriye Arap Havayolları'ndan oluşan beş şirketin fonları ve ekonomik kaynakları dondurulan şirketler listesinden çıkarılması ve Suriye Merkez Bankası'na fon ve ekonomik kaynak sağlanmasına izin verilmesi", "Üye devletlerin topraklarında Suriyeli bankalar ve finansal kuruluşlar arasında bankacılık ilişkileri tesis edilmesine yönelik yasağa belirli istisnalar getirilmesi", "Mevcut insani yardım istisnasının süresiz olarak uygulanmasının sağlanması" ve "Lüks malların Suriye'ye ihracatına yönelik yasaklarda kişisel kullanım için istisna getirilmesi" olarak sıralandı.

Düzenlemeler, yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanacak

Açıklamada ayrıca, "Konsey, bugünkü kararın ardından çalışmalarını sürdürecek ve daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınmayacağını değerlendirecektir. Ayrıca, bu tür kararların uygunluğunu sağlamak amacıyla ülkedeki durumu yakından izlemeye devam edecektir" denildi.

Konseyin kararlar doğrultusunda onayladığı bildiri ve ilgili hukuki düzenlemeler, yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanacak.

AB, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sırasında dönemin Devlet Başkanı Beşar Esad'ın protestoculara sert müdahalesi ve sivil halka yönelik baskıları nedeniyle Suriyeli yetkililer, kurumlar ve Esad rejimine yakın şahıs ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kuruluş aleyhinde yaptırım uygulamaya başlamıştı. - BRÜKSEL