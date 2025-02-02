AB'den Trump'a Gümrük Vergisi Tepkisi

Politika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı gümrük vergisi kararnamesine ilişkin yapılan açıklamada, "AB, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi uygulama kararını üzüntüyle karşılamaktadır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi uygulama kararına AB Komisyonu'ndan tepki geldi. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın hamlesi "tüm taraflar için incitici" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "AB, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e gümrük vergisi uygulama kararını üzüntüyle karşılamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Ürün alışverişinin hepimiz için refah sağlayan büyük bir başarı öyküsü olduğu kanıtlanmıştır"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin "cezalandırıcı" gümrük vergilerinin dünya ticareti üzerindeki etkileri konusunda uyarıda bulundu. Scholz, "Küresel mal ve ürün alışverişinin hepimiz için refah sağlayan büyük bir başarı öyküsü olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu mal ve hizmet alışverişini gelecekte de mümkün kılmamız önemlidir" dedi.

ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği'ni de gümrük vergileriyle tehdit etmişti. - BRÜKSEL