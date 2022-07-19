AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi

AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

19.07.2022 00:32
AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya'ya uygulanabilecek yeni yaptırımları ele almak için toplandı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya'ya uygulanabilecek yeni yaptırımları ele almak için toplandı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı var olan yaptırımları artırmak ve yeni kararlar almak için bir araya geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rus altınına karşı getirilebilecek yasaklardan bahsederken, "En önemli şey Rus altınının yasaklanması" dedi.

Ukrayna ordusuna destek

AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna ordusuna yapılacak daha fazla silah desteğini de gündeme getirdi. Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın da bilgilendirileceği aktarıldı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, "Devam etmesi gereken bir şey varsa o da silah teminatıdır. Bunu yapabilen herkes bellidir. Bunlar da Batı dünyasının başlıca sanayi ülkeleridir. O yüzden adım atmak zorundalar" açıklamasında bulundu. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü Son dakika haberleri... Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'dörtlü toplantı' ve 'terörle mücadele' açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'dörtlü toplantı' ve 'terörle mücadele' açıklaması
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Brüksel, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
00:49 Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti
00:31 Çeşme'de çıkan yangın sonrası belediye başkanından yardım çağrısı: Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin
00:18 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 96 kuruş indirim geliyor
23:45 Beşiktaş'a sezon öncesi kara haber: Ameliyat geçirecek Josef de Souza 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak
23:43 Erdoğan'ın açıkladığı KYK borcu düzenlemesi kapsamında toplamda 26 milyar liralık enflasyon farkı silindi
23:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun EYT paylaşımına AK Parti'den yanıt: Oynadığınız oyunun sonu game over
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 07:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement