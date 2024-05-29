AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UNRWA'yı terör örgütü olarak yaftalama girişimlerini reddetti - Son Dakika
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Politika

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UNRWA'yı terör örgütü olarak yaftalama girişimlerini reddetti

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelerek, UNRWA'yı terör örgütü olarak yaftalama girişimlerini reddettiğini belirtti.

29.05.2024 23:47
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "UNRWA'yı bir terör örgütü olarak yaftalama girişimlerini reddediyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

Borrell, Lazzari'nin Gazze Şeridi'ndeki insani krizi anlatacak kelime bulamadığını aktararak, "Her geçen gün ölümler ölümleri takip ediyor. İnsanlar sadece hayatlarını kaybetmekle kalmıyor, umut ve sosyal doku da yok ediliyor. Vicdanımızı ve insanlığımızı rencide eden bu trajediye bir son vermeliyiz. AB'nin UNRWA'ya verdiği desteği yineleyerek çalışmalarını ve ekibini övdüm. Üye Devletler mali desteklerini sürdürdü. AB fonunun bir sonraki dilimi yolda. UNRWA'yı bir terör örgütü olarak yaftalama girişimlerini reddediyoruz. Filistinliler için vazgeçilmez bir yaşam hattı olmaya devam etmektedir" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UNRWA'yı terör örgütü olarak yaftalama girişimlerini reddetti - Son Dakika

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