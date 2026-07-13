AB, Gazze'ye 1 Milyar Dolar Yardım Başlattı - Son Dakika
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AB, Gazze'ye 1 Milyar Dolar Yardım Başlattı

13.07.2026 15:21
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AB Komisyonu, Gazze için 1 milyar dolarlık yardım girişimini başlattı. Temel hizmetler yeniden sağlanacak.

AB Komisyonu, Gazze'ye yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yardım ulaştırmak amacıyla 13 ülke, AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası'nın katkı sağlayacağı bir girişim başlattı.

AB Komisyonu, bugün Akdeniz'den Sorumlu Komisyon Üyesi Dubravka Suica ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın eş başkanlığında Filistin Bağışçı Grubu'nun ikinci toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, Gazze'nin toparlanması için 883,6 milyon euroluk (yaklaşık 1 milyar dolar) bir yardım girişimi başlatıldığı ilan edildi.

Filistin Bağışçı Grubu'nun ikinci toplantısında Brüksel'de yaklaşık 65 heyet bir araya geldi. Toplantıya AB üyesi ülkeler ve partner ülkelerden bakanlar ve üst düzey yetkililerin yanı sıra, ilk kez Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas da katıldı. Toplantıda, Gazze'deki toparlanma çalışmalara mali desteğin artırılması amacıyla uluslararası çabaların eşgüdüm içinde yürütülmesi konusunda mutabakata varıldı.

AB Komisyonu Üyesi Suica, Gazze'de erken toparlanma faaliyetlerini desteklemek amacıyla toplam 883,6 milyon euroluk bir mali desteği bir araya getiren Gazze Ekibi Girişimi'nin (Team Gaza Initiative) resmen başlatıldığını duyurdu.

AB Komisyonu tarafından yayımlanan açıklamaya göre Suica, "AB, Gazze'nin erken toparlanmasına katkı sunacak siyasi kararlılığa, ortaklıklara ve finansal araçlara sahip. Gazze Ekibi Girişimi kapsamında temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını ve insanların günlük yaşamlarının iyileştirilmesini amaçlayan somut projeleri hayata geçireceğiz. Hedefimiz, Filistin halkı için umut, dayanıklılık ve daha iyi bir gelecek inşa edilmesine katkı sağlamak" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise, "Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması, toparlanması ve yaşamlarını yeniden kurabilmesi için sürdürülebilir mali desteğe ihtiyaç bulunuyor. Nihayetinde bir Filistin devletinin inşası, Filistin halkının öncülüğünde yürümeli. Ancak bunun başarılı olması, uluslararası toplumun desteğine bağlı. Bugün Brüksel'de bir araya gelen çok sayıda ülke, bu desteğin mevcut olduğunu ortaya koydu" ifadelerine yer verdi.

AB Komisyonu açıklamasında, İspanya, Danimarka, İngiltere, Almanya, Norveç, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Fransa, Japonya, İsviçre, İsveç ve Belçika hükümetleri ile AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası'nın katıldığı girişime, Avustralya ve Kanada'nın aralarında bulunduğu bazı ülkelerin de katılmak istedikleri duyuruldu.

Finansal destek ile Gazze'de yürütülecek erken toparlanma projelerinin koordine edilmesi ve halk için temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda moloz ve katı atıkların kaldırılması ile su ve kanalizasyon altyapısı, sağlık, enerji, tarım ve gıda sistemlerinin yeniden işler hale getirilmesi hedefleniyor.

Gazze Ekibi Girişimi adlı mali destek fonu, uluslararası bağışçıların Gazze'nin toparlanmasına yönelik çalışmalarını koordine etmeyi, yardımların etkisini artırmayı ve partner ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Brüksel, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Gazze'ye 1 Milyar Dolar Yardım Başlattı - Son Dakika

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