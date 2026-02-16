AB Göç Anlaşması Zorlaştıracak

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Avrupa Birliği (AB) Göç ve İltica Anlaşması ile AB ülkelerine göçmen olarak gitmenin zorlaşacağını, ilticanın imkansızlaşacağını ve göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilebileceğini belirtti.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Üyesi Göç Komitesi olarak 28-30 Ocak tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 12 Haziran'da yürürlüğe girecek AB Göç ve İltica Anlaşması ile ilgili istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Anlaşmayı değerlendiren Saki, AB ülkeleri sınırları içine göçmen alımı konusunda "kaleler inşa edildiğini" ifade etti. Saki, "Mevzuatla birlikte ciddi bir sınır güvenliği başlığı altında göçmenlerin istediği ülkede yaşayabilmelerinin koşulları ortadan kaldırılıyor." dedi.

Anlaşmanın iltica başvurularını "neredeyse imkansız hale getireceğini" ve sınırlarda askeri güçlerin yoğunlaşmasını içerdiğini belirten Saki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyelim ki bir göçmen Yunanistan'dan iltica etti ve başvurusu reddedildi. Artık başka bir ülkeye iltica başvurusu yapamayacak, engellenecek. Çünkü bütün ülkeler kendi aralarında bu şekilde anlaşıyorlar. AB ülkeleri kale inşa ederken göç hareketliliğine kaynaklık eden savaş politikalarından, ekolojik yıkımdan ve ekonomik krizden asla taviz vermediği ve kitlesel göçün önümüzdeki dönemde muhtemel olduğunu bildikleri için güvenli üçüncü ülke kavramı ile bu kitlesel göçleri kendi sınırları dışında tutmak için anlaşma yapıyorlar."

DEM Parti'li Saki, AB dışındaki üçüncü ülkelerde "toplama kampı gibi geri gönderme merkezleri" inşa edilebileceğini, Avrupa'daki bazı ülkelerin göçmenleri göndermek için üçüncü ülkelerle anlaştığını öne sürdü.