AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak "benzeri görülmemiş bir gerginlik" olarak tanımladı. Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu eşi benzeri görülmemiş bir gerginlik ve bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" dedi. - BRÜKSEL
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde belediye binası önünde, Kütahyalı vatandaşların da katılımıyla, Kütahya Belediye Meclisi açılış programı düzenlendi. Programda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.
İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.
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