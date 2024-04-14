AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

Politika

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak "benzeri görülmemiş bir gerginlik" olarak tanımladı. Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu eşi benzeri görülmemiş bir gerginlik ve bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" dedi. - BRÜKSEL