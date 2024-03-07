AB, İsrail\'e Gazze\'ye yardım konvoylarının engellenmemesi için baskı yapılmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoylarının girişinin engellenmemesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 153 gündür devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoylarının girişinin engellenmemesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Borrell yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumdan endişe duyan herkes İsrail hükümetine, insani yardım konvoylarını engellememesi ve engelsiz kara erişimi sağlaması için baskı yapmalıdır. Diğer seçenekler yeterli değil. Havadan yardım iyi ama yetersiz, deniz koridorları gerekli ama zaman alıyor ve zaman çok önemli" dedi. - BRÜKSEL
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CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Dem Parti hariç kapımızı herkese açık' söylemini talihsizlik olarak değerlendirdi. Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi olduğunu ve belediye başkanlarının cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.
Karamık, kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizlikle mücadelelerinin süreceğini belirterek, kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze'de yaşanan şiddetin ve hak ihlallerinin görmezden gelindiğini vurguladı ve Türkiye'nin kadınların gücüyle güçlü bir toplum olabileceğini söyledi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bugüne kadar kentin marka değerini azaltacak hiçbir söylem içerisinde olmadığını belirterek, "Belediye başkanı olsam da olmasam da öyle bir söylem içerisinde olmayacağım." dedi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 3.500 yeni yerleşim birimi inşasını onaylamasını kınadı. Mısır, uluslararası toplumu İsrail'in yerleşim politikasını reddetmeye ve bu politikanın meşru olmadığını teyit etmeye çağırdı. Ayrıca Mısır, İsrail'in Filistin halkına yönelik uluslararası hukuk ihlallerini durdurma ve Filistin devletinin tanınmasını destekleme sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te gençlik merkezi açılışı ve konut hak sahipliği kura çekimine katıldı. Şimşek, gençlik merkezi açılışında protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesti ve konut hak sahipliği kura çekim törenine katıldı. Konuşmasında, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine vurgu yapan Şimşek, destekledikleri projeleri ve çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
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