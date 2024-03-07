AB, İsrail'e Gazze'ye yardım konvoylarının engellenmemesi için baskı yapılmasını istiyor - Son Dakika
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Politika

AB, İsrail'e Gazze'ye yardım konvoylarının engellenmemesi için baskı yapılmasını istiyor

AB, İsrail\'e Gazze\'ye yardım konvoylarının engellenmemesi için baskı yapılmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoylarının girişinin engellenmemesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Borrell, Gazze'deki durumdan endişe duyan herkesin İsrail hükümetine baskı yapması gerektiğini belirtti ve insani yardım konvoylarının engellenmemesi ve engelsiz kara erişimi sağlanması gerektiğini vurguladı.

07.03.2024 18:31
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoylarının girişinin engellenmemesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 153 gündür devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze Şeridi'ne insani yardım konvoylarının girişinin engellenmemesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Borrell yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumdan endişe duyan herkes İsrail hükümetine, insani yardım konvoylarını engellememesi ve engelsiz kara erişimi sağlaması için baskı yapmalıdır. Diğer seçenekler yeterli değil. Havadan yardım iyi ama yetersiz, deniz koridorları gerekli ama zaman alıyor ve zaman çok önemli" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, İsrail'e Gazze'ye yardım konvoylarının engellenmemesi için baskı yapılmasını istiyor - Son Dakika

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