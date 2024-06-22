AB, İsrail'in sivil çadırlarına saldırısını kınadı - Son Dakika
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Politika

AB, İsrail'in sivil çadırlarına saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail'in El-Mevasi bölgesinde sivillerin sığındığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu. Saldırı sonucunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) ofisi de zarar gördü.

22.06.2024 19:10
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail'in dün El-Mevasi bölgesinde sivillerin sığındığı çadırlara gerçekleştirdiği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) ofisinin de zarar gördüğü saldırıya ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri katlederken, uluslararası yardım kuruluşlarını da hedef alıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinde dün yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlenen ve 25 sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) "ICRC ofisi bombardıman nedeniyle hasar gördü" açıklaması tepkileri daha da artırdı. Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell yaptığı açıklamada, "AB, Gazze'deki ICRC ofisine zarar veren ve onlarca can kaybına yol açan bombardımanı kınamaktadır. Bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç vardır ve sorumlular hesap vermelidir" dedi.

İsrailli bir yetkili ise saldırıyı İsrail güçlerinin gerçekleştirdiğine dair hiçbir belirtinin olmadığını söyledi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

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