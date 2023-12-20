 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB, Kızıldeniz'deki güvenli deniz taşımacılığı koalisyonuna katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Kızıldeniz'deki güvenli deniz taşımacılığı koalisyonuna katılacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin ABD tarafından kurulan Kızıldeniz'deki güvenli deniz taşımacılığı koalisyonuna katılacağını açıkladı. AB Deniz Kuvvetleri, Husilerin uluslararası gemilere yönelik saldırılarına karşı destek verecek.

AB, Kızıldeniz\'deki güvenli deniz taşımacılığı koalisyonuna katılacak
20.12.2023 - 23:28,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin ABD'de tarafından Kızıldeniz'de güvenli deniz taşımacılığı için kurulan çok uluslu koalisyona katılacağını açıkladı.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de bazı uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı kurulan çok uluslu koalisyona AB'den destek geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de tarafından kurulan koalisyona AB Deniz Kuvvetleri'nin de katılacağını duyurdu.

Borrell, "Husilerin sorumsuz eylemleri Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne yönelik bir tehdittir. Bugün Siyasi ve Güvenlik Komitesi (PSC) toplantısında üye devletler, AB Deniz Kuvvetleri'nin Atalanta Operasyonu aracılığıyla Refah Muhafızı Operasyonu'na destek vermeyi kabul ettiler" dedi.

AB'nin bilgi paylaşımını ve ilave deniz unsurlarıyla varlığını arttıracağını aktaran Borrell, "Bu, AB'nin bir deniz güvenliği sağlayıcısı olarak rolünü ortaya koymaktadır. Sözlerimizi eylemle birleştiriyoruz" dedi.

Refah Muhafızı Operasyonu adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde, ABD ile birlikte İngiltere, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'nın yer alıyor. Koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyi ve Aden Körfezi'nde ortak devriyeler gerçekleştirecek. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Yemen, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Kızıldeniz'deki güvenli deniz taşımacılığı koalisyonuna katılacak - Son Dakika


23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18
Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
20:47
Almanya'da hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasasında anlaştı Almanya'da hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasasında anlaştı

Son Dakika
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'de Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
20:47 Almanya'da hükümet üyeleri, yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 00:03:12. #1.12#
SON DAKİKA: AB, Kızıldeniz'deki güvenli deniz taşımacılığı koalisyonuna katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement