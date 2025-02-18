AB, Ukrayna'da Barış İçin ABD ile İşbirliği İstiyor - Son Dakika
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Politika

AB, Ukrayna'da Barış İçin ABD ile İşbirliği İstiyor

Ursula von der Leyen, Ukrayna'da kalıcı barış için ABD ile işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

18.02.2025 14:11
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de ABD'nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile gerçekleştirdiği görüşmede, Avrupa'nın Ukrayna'daki savaşın durdurulması için ABD ile birlikte çalışmak istediğini ifade etti.

ABD ve Rus üst düzey heyetlerin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme hedefiyle Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği görüşmeler başlarken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Brüksel'de ABD'nin Rusya ve Ukrayna Özel Temsilcisi General Keith Kellogg ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Avrupa Komisyonu tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın finansal istikrarı ve savunmasında üstlendiği kritik role vurgu yaptı. Leyen, AB'nin Ukrayna'ya diğer müttefiklerin tamamından fazla miktarda toplam 135 milyar euro taahhütte bulunduğunu ifade etti. Von der Leyen, Avrupa'nın savunma üretimi ve harcamalarını artırmayı ve hem Avrupa hem de Ukrayna'nın askeri kapasitesini güçlendirmeyi planladığını aktardı. Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlarda kendi üstüne düşen payı tamamıyla üstlendiğini ve daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu vurguladı. AB'nin adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılığını yineleyen Von der Leyen, her türlü çözümün Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve güçlü güvenlik garantileriyle desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen ayrıca, AB'nin kan dökülmesini sona erdirmek ve Ukrayna halkının hak ettiği adil ve kalıcı barışın tesis edilmesine yardımcı olmak üzere ABD ile birlikte çalışmak istediğini ifade etti.

"Ukrayna'da barış için ABD ile ortaklık yapmak istiyoruz"

Von der Leyen görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Avrupa, mali ve askeri açıdan masaya herkesten daha fazlasını getirdi. Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlamak için ABD ile ortaklık yapmak istiyoruz. Şu an kritik bir an" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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