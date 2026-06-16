AB ve ABD Ticaret Anlaşması Onaylandı

Avrupa Parlamentosu, siyasi partiler ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında yürütülen uzun müzakerelerin ardından AB ile ABD arasında geçtiğimiz yıl varılan ticaret anlaşmasını onayladı.

Avrupa Parlamentosu, aylarca sürüncemede kalan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne uygulaması için 4 Temmuz'a kadar süre verdiği transatlantik ticaret anlaşmasına yeşil ışık yaktı. Strasbourg'da gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda parlamento üyeleri, Brüksel ile Washington arasındaki anlaşmayı hayata geçirmek üzere hazırlanan iki yasal düzenleme için oy kullandı. ABD sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini kaldıran ana düzenleme 440'a karşı 151 oyla kabul etti. Oylamada 50 parlamenter çekimser kaldı. AB menşeli ürünlerin ABD'ye ithalatında yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını öngören anlaşmanın onaylanmasının, Avrupa ve AB arasında gümrük vergilerine ilişkin yeni bir gerginlik yaşanmasını önlemesi bekleniyor. Anlaşma, çeşitli ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını ve bu ürünlerin Avrupa pazarına erişiminin kolaylaştırılmasını öngörüyor.

Avrupa Parlamentosu'nun bir dizi güvence mekanizması eklediği düzenleme, Washington'un geçtiğimiz yıl uzlaşılan ticaret anlaşmasına uymaması halinde şartların tercihli olarak askıya alınmasına imkan tanıyan koruma hükümleri de içeriyor. Bu çerçevede düzenleme, ABD'nin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda AB Komisyonuna anlaşmayı askıya alma yetkisi veriyor. Ayrıca 2029 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacak düzenlemelerin, şartların uygun olması halinde yeniden uzatılması öngörülüyor.

"Uygulanmasını izlemeye devam edeceğiz"

Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma mükemmel olmaktan uzak, ancak önemli ölçüde güçlendirilmiş durumda" dedi. AP üyelerinin ABD tarafından muhtemel bir ihlale karşı tetikte olacağını söyleyen Lange, "Avrupa Parlamentosu, anlaşmanın uygulanmasını yakından izlemeye devam edecek" ifelerini kullandı.

Anlaşma

ABD ve AB arasındaki ticaret anlaşmasına geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki uzlaşma ile ulaşılmıştı. Bu çerçevede ABD'nin Avrupa menşeli birçok ürüne uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 15 ile sınırlandırması ve buna karşılık AB'nin ABD menşeli sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergisini kaldırması ve Amerikan tarım ürünlerinin Avrupa pazarına girişini kolaylaştırması öngörülmüştü. Ancak ilerleyen dönemde Trump'ın Grönland konusunda yaşanan gerginlikler sırasında Avrupa'yı ilave tarifelerle tehdit etmesi ve ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerini geçersiz kılan kararı, anlaşmanın geleceğine ilişkin şüphelere neden olmuştu.

Trump son olarak Avrupa'ya ticaret anlaşmasının uygulanması için ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladığı 4 Temmuz'a kadar mühlet vermiş ve Avrupa'yı "çok daha yüksek" vergilerle tehdit etmişti.

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan anlaşmanın AB üyesi ülkelerin hükümetleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak hükümetler, müzakereler sırasında bu şartları zaten kabul etmiş oldukları için bu sürece sadece formalite gözüyle bakılıyor. - STRASBOURG