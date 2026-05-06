AB Yaptırımları Hakkında Erken Değerlendirme

06.05.2026 02:31
Ursula von der Leyen, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının erken olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın başkenti Berlin'de Hristiyan Demokrat Birliği/Hristiyan Sosyal Birliği (CDU/CSU) parlamento grubu başkanı Jens Spahn ve CSU parlamento grubu başkanı Alexander Hoffman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İran'a ilişkin bir soruya cevabında von der Leyen, "İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için çok erken olduğunu düşünüyoruz. Çünkü İran'a yönelik yaptırımların uygulanmasının bir sebebi var. Bu sebep, İran'ın kendi halkına yönelik tutumlarıdır. Sadece bu yılın başından itibaren 17 bin genç, rejim tarafından öldürülmüştür. Bu insan haklarının bastırılmasıdır. Özellikle kadın haklarının ihlali de söz konusu. Yaptırımları tetikleyen daha birçok konu bulunuyor" dedi.

Ursula von der Leyen, "Yaptırımların kaldırılması için öncelikle bir değişim görmemiz gerekiyor. Köklü bir değişim. Bu nedenle yaptırımların kaldırılmasının erken olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı toplantıda ayrıca, AB'nin rekabetçiliğini artırma, enerjide dışa bağımlılığı azaltma, serbest ticaret alanındaki adımlar ve bürokrasiyi azaltma çabalarına da değindi.

"Güçlü bir AB için güçlü Almanya gerekiyor"

Basın toplantısında CDU/CSU parlamento grubu başkanı Spahn ise güçlü bir AB için güçlü Almanya gerektiğini, birliği koruma ve yükseltmenin kendilerinin de sorumluluğu olduğunu söyledi. Bunun için Alman ekonomisini yeniden güçlendirmeye yönelik neler gerektiğini konuştuklarını söyleyen Spahn, AB'nin en büyük ekonomisi olarak Almanya'nın yeniden büyümesinin AB'yi daha büyük hale getireceğini ifade etti.

"Leyen'in Avrupa'yı geleceğe hazır hale getirme yaklaşımından memnunuz"

CSU grubu başkanı Hoffmann ise AB'nin rekabet gücü, serbest ticaret ve bürokrasi arasındaki üçlü dengenin AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in yönetimindeki AB Komisyonu'nu şekillendirdiğini, von der Leyen'in Avrupa'yı geleceğe hazır hale getirme yaklaşımından memnun olduklarını ifade etti.

CDU/CSU parlamento grubu temsilcileri Merz ile görüşecek

CDU/CSU parlamento grubu temsilcileri, bugün akşam saatlerinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Toplantının ana gündemini, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile gerçekleştirilen görüşmeye benzer bir şekilde Alman ekonomisinin durumu, dış politika ve güvenlik politikaları oluşturacak. - BERLİN

Kaynak: İHA

