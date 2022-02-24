AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Krizi Rusya başlattı, en sert yaptırım paketi hazırlanıyor" - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Krizi Rusya başlattı, en sert yaptırım paketi hazırlanıyor"

24.02.2022 12:04
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Krizi Rusya başlattı, en sert yaptırım paketi hazırlanıyor"

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona tepki göstererek, "Bu krizi Rusya başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona tepki göstererek, "Bu krizi Rusya başlattı. Başkan Putin derhal bu anlamsız saldırıya son vermeli. Avrupa Birliği şimdiye kadarki en güçlü ve en sert yaptırım paketini hazırlıyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekata dünya kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en karanlık günü yaşadığını belirten Yüksek Temsilci Borrell, uluslararası kamuoyu konunun ciddiyetinin farkında olması gerektiğini söyledi. Saldırıları "ölüm kalım meselesi" olarak nitelendiren Borrell, yaşananların küresel toplumun geleceğini ilgilendirdiğini vurguladı. Borrell açıklamasında, "Birlik içinde hareket edeceğiz. Bugüne dek uyguladığımız en sert yaptırımlardan birini uygulayacağız. AB çok güçlü bir topluluk, bunu kimse hafife almamalı. Tahliye çalışmalarına da aktif olarak destek vereceğiz" dedi. Borrell ayrıca "Bu krizi Rusya başlattı. Başkan Putin derhal bu anlamsız saldırıya son versin. Avrupa Birliği şimdiye kadarki en güçlü ve en sert yaptırım paketini hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya, günlerdir Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak ile gündeme gelen ve son olarak Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk yönetimlerinin bağımsızlığını tanımasının ardından bugün itibariyle Ukrayna'ya yönelik askeri operasyona başlamış, gelişme dünya kamuoyundan sert tepkilere neden olmuştu. - BRÜKSEL

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Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Krizi Rusya başlattı, en sert yaptırım paketi hazırlanıyor' - Son Dakika


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