ABB, eski Başkan Gökçek ve yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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ABB, eski Başkan Gökçek ve yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu

ABB, eski Başkan Gökçek ve yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek ile yakınları, belediye bürokratları ve iş insanları hakkında suç duyurusunda bulundu. ABB avukatı Nadi Türkaslan, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na yapılan başvuruda, Gökçekler'in suç örgütü oluşturduğunu ve belediyenin kaynaklarını bu amaçla kullandığını iddia etti. Ayrıca, daha önceki şikayetlerin de mevcut soruşturmayla birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve yakınları hakkında 7 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

ABB avukatı Nadi Türkaslan, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na yapılan başvuruya ilişkin Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Avukat Türkaslan, gazeteci Murat Ağırel'in elde ettiği belgelerle yaptığı çalışmanın yayınlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökçek hakkında resen soruşturmaya geçtiğini hatırlatarak, "Şikayetimizin temeli ve dayanağı 'Gökçekler suç örgütü' diyebileceğim eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Nevin Gökçek, Osman Gökçek, Ahmet Gökçek, yakınları, belediye bürokratları, yoğun bir şekilde iş yapan, ihale alan iş adamlarıyla birlikte, belediyenin parasını, varlıklarını, taşınmazlarını nasıl kullandığını ortaya koymak. Hatta bu örgütün kendi faaliyetlerini yürütebilmek için bir televizyon kanalını dahi sahiplenip, onun üzerinden yayın yaptığını, yine örgütün amaçları doğrultusunda spor kulüplerine dahi uzandığını, delilleriyle birlikte o dosyada açığa koyduk. Yapmış olduğumuz şikayet evrakı, henüz soruşturma numarası almadığı için evrakın geldiği aşamayı o soruşturmada kısıtlama kararı bulunup bulunmadığını bilemiyorum. Bu nedenle başvuru dilekçemizin içeriğine ilişkin daha fazla bilgi vermeyi bu aşamada çok doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Türkaslan ayrıca, "Daha önceden İbrahim Melih Gökçek ve yakınlarının suç örgütünün sebepsiz mal edindiği, bu nedenle de mal varlıklarının araştırılmasına ilişkin bir şikayetimiz daha Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nda bulunuyor. Dolayısıyla Murat Ağırel'in yayınından sonra resen başlatılan soruşturma ve bizim yapmış olduğumuz iki şikayet evrakının birleştirilerek delillerin bütünlüğü yönünden soruşturmanın bir arada yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse bu yönde bir dilekçeyle de başvuracağım" dedi.

Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Melih Gökçek, Nadi Türkaslan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABB, eski Başkan Gökçek ve yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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