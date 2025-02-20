ABD, 8 uyuşturucu çetesini terör örgütü ilan etti - Son Dakika
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Politika

ABD, 8 uyuşturucu çetesini terör örgütü ilan etti

ABD, Latin Amerika'daki 8 suç çetesini 'yabancı terör örgütü' olarak listeledi, Meksika tepki gösterdi.

20.02.2025 12:12
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ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Latin Amerika'daki 8 suç ve uyuşturucu çetesini "yabancı terör örgütleri" listesine ekledi.

ABD yönetimi, 6 Meksikalı uyuşturucu karteli Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generacion, Carteles Unidos, Cartel de Noreste, Cartel del Golfo ve La Nueva Familia Michoacana ile Venezuela'dan Tren de Aragua, El Salvador'dan Mara Salvatrucha (MS-13) çetesini "yabancı terör örgütü" olarak ilan etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio kartellerin ABD vatandaşlarının güvenliğini, ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını, ekonomisini tehdit eden terör eylemleri gerçekleştirdiğini veya gerçekleştirme riski taşıdığını ifade etti.

Meksika-ABD arasında kartel gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, her yıl özellikle gençler arasında çok sayıda ölüme yol açan 'fentanili' tedarik ettikleri gerekçesiyle uyuşturucu kartellerine savaş açma sözü vermişti. Trump, "Meksika'nın büyük ölçüde karteller tarafından yönetildiğini düşünüyorum ve bu üzücü bir şey. Eğer bu konuda yardım isterlerse onlara yardım ederiz" ifadelerini kullanmıştı. Meksika hükümeti daha önce söz konusu nitelendirmeyi reddetmiş ve ABD'yi suç çetelerine yüksek kalibreli silahlar sağlamakla ve Amerikan topraklarında uyuşturucu satışından elde edilen kara paranın aklanmasını soruşturmamakla suçlamıştı.

Meksika hükümeti ayrıca uyuşturucu kartellerinin DEAŞ ve Hizbullah gibi gruplarla birlikte yabancı terör örgütü listesine alınmasına uzun süredir karşı çıkıyor ve her ikisinin farklı çözümler gerektirdiğini belirtiyordu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin kartellere istediği ismi verebileceğini, ancak Meksika'nın egemenliğini savunacaklarını ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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