ABD: Askerlerimiz Suriye'de kalmaya devam edecek - Son Dakika
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Politika

ABD: Askerlerimiz Suriye'de kalmaya devam edecek

ABD: Askerlerimiz Suriye\'de kalmaya devam edecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, rejimin devrildiği Suriye'de ABD askerlerinin kalacağını açıkladı. Finer, askeri varlığın DEAŞ ile mücadele için önemli olduğunu söyledi.

10.12.2024 23:46
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ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, Suriye'deki ABD askerlerinin kalacağını açıkladı.

ABD ASKERLERİ SURİYE'DE KALACAK

Baas rejimin devrildiği Suriye'de ABD'nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Wahington'dan beklenen açıklama geldi. ABD, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığının DEAŞ terör örgütü ile mücadelede önemli olduğunu söyledi.

"PAZARLIK KOZU OLARAK ORADA DEĞİLİZ"

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, New York'ta düzenlenen bir konferansta, Suriye'deki ABD askerlerine değinerek, "Bu birlikler çok özel ve önemli bir nedenle oradalar, bir tür pazarlık kozu olarak değil. ABD askerleri DEAŞ'la savaşmak için 10 yıldan uzun bir süredir oradalar ve bu misyona hala bağlıyız" dedi. Finer, ABD askerlerinin Suriye'de kalıp kalmayacağına dair gelen soruya ise "evet" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD: Askerlerimiz Suriye'de kalmaya devam edecek - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    petrolü bırakıp gitmem demiş 2 0 Yanıtla
  • Remzi Kurt:
    A koyim 0 0 Yanıtla
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