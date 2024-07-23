ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti delegelerinin desteğini topladı - Son Dakika
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Politika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti delegelerinin desteğini topladı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkan adaylığı için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini topladı. Harris'in seçim kampanyasında rekor miktarda bağış toplandı ve Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde resmen başkan adayı olması bekleniyor.

23.07.2024 10:51
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkan adaylığı için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini topladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından geri çekilmesinin ardından yarışa dahil olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokratlardan güçlü destek topladı. Yapılan ankete göre Harris, oylamanın ilk turunda adaylığı kazanmak için gerekli bin 976 delegeden fazlasının desteğini aldı. Anket sonuçları yaklaşık 10 Demokrattan 6'sının Harris'in başarılı olacağına inandığını ortaya koydu.

Harris yaptığı açıklamada, geniş destek almaktan gurur duyduğunu ve adaylığı resmi olarak kabul etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Rekor miktarda bağış toplandı

Kamala Harris'in seçim kampanyasında bağış rekoru kırıldı. Harris'in kampanya sözcüsü Ammar Moussa, "Harris'in seçim kampanyasının ilk 24 saatinde 81 milyon dolar topladık. Bu, tarihteki en büyük 24 saatlik artış" ifadesini kullanmıştı.

Harris'in Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde resmen partinin başkan adayı olması bekleniyor.

ABD'nin ilk Güney Asya kökenli, ilk kadın ve ilk siyahi başkan yardımcısı olan Harris, 5 Kasım'da Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı yenerse ABD'nin ilk kadın başkanı olacak. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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