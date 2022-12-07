ABD Başkanı Biden'ın yine dili sürçtü! Ne dediğini kendi de anlamadı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın yine dili sürçtü! Ne dediğini kendi de anlamadı

07.12.2022 17:56

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir çip fabrikası hakkında yaptığı konuşmada dilinin sürçmesi sosyal medyada gündem oldu. Biden, "Üç nano çipler, üç nano çip. Üç nano olan çipler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz işte! Nano, neno! Bilmiyorum!" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin Arizona eyaletinde açacağı yeni fabrikayı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Biden, firmanın daha önce Phoenix'te 12 milyar dolarlık bir yatırım yaptığını hatırlattı.

"NANO, NENO BİLMİYORUM"

TSMC'nin ikinci büyük yatırımını duyurduğunu müjdeleyen Biden, "Burada Phoenix'te çip yapmak için ikinci bir fabrika inşa edecekler" ifadelerini kullandı. "Üç nano çipler, üç nano çip. Üç nano olan çipler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz işte! Nano, neno! Bilmiyorum!" diyen Biden'ın ifadeleri salonda gülüşmelere neden oldu. Biden'ın dil sürçmesi sosyal medya platformlarında da çokça paylaşıldı.

KAMBOÇYA'YI KOLOMBİYA İLE KARIŞTIRMIŞTI

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de geçtiğimiz ay düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 2022 Zirvesi'ne katılan Biden, konuşması sırasında yeni bir gafa daha imza atmıştı. Kolombiya ile Kamboçya başbakanını karıştıran Biden, "Şimdi tekrar Kamboçya'da beraberiz. Daha önce yaptığımızdan daha güçlü bir ilerlemeyi inşa etmeyi dört gözle bekliyorum ve Kolombiya'nın Başbakanına ASEAN başkanlığındaki liderliği ve bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden'ın yine dili sürçtü! Ne dediğini kendi de anlamadı - Son Dakika

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