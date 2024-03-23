ABD Başkanı Joe Biden, 1,2 trilyon dolarlık harcama paketini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Senatosu'nun bugün erken saatlerde onayladığı 1,2 trilyon dolarlık harcama paketini imzalayarak hükümetin kapanmasını önledi.
ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını önleyen tasarıyı imzaladı. Bugün erken saatlerde ABD Senatosu'nun onayladığı 1.2 trilyon dolarlık harcama paketini imzalayan Biden, hükümetin kapanma ihtimaline son verdi. Biden yaptığı açıklamada, paketin ABD halkı için iyi bir haber olduğunu vurgulayarak, "Bu anlaşma bir uzlaşmayı temsil ediyor. Yani iki taraf da istediği her şeyi elde edemedi" dedi.
Biden, harcama bütçesinin Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin aşırı kesintilerini reddettiğini, çocuk bakımı, kanser araştırmaları ve ruh sağlığına yatırım yaptığını, yurtdışında ABD liderliğini ilerlettiğini ve yönetiminin başarılı bir şekilde mücadele ettiği sınırı güvence altına almak için kaynak sağladığını ifade etti. Biden, açıklamasında Kongre'yi ek yasaları geçirmeye çağırarak, işlerinin henüz bitmediğini söyledi. Temsilciler Meclisi'ni "ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletmek için çift taraflı ulusal güvenlik ek tasarısını geçirmeye" çağıran Biden, tasarıyı "yıllardır yapılan en sert ve en adil reformlar" olarak nitelendirdi. - WASHINGTON
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Türkiye İşçi Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesinin ardından, Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Gökhan Zan, Turgay Kocakaya ve akrabası Mihal Kocakaya tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Turgay Kocakaya tutuklandı ve Nihal Kocakaya aranıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, seçim ekonomisi uygulamadıklarını ve popülizme tevessül etmediklerini belirtti. Ayrıca, enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve ülkenin refahının artacağını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un geçmişteki sorunlarını da anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, belediyecilik anlayışlarının hizmet olduğunu belirtti. Özhaseki, hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve Cumhurbaşkanı liderliğinde şehirlerde güçlerinin yettiği her şeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca, yerel seçimlere yaklaşıldığını hatırlatan Özhaseki, belediyecilikte mazeret üretmeden sürekli çalıştıklarını ve eser belediyeciliği yaptıklarını vurguladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerin huzur, barış ve demokratik bir olgunluk içerisinde geçirilmesi temennisinde bulundu. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını belirten Destici, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin parti olarak katılacakları yedinci yerel seçim olduğunu ve en fazla belediye başkanlığı kazanacakları seçim olacağını ifade etti.
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