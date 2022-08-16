ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı

16.08.2022 17:17

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Biden'dan sonra eşi Jill Biden da koronavirüse yakalandı. Bu gelişmenin ardından bir kez daha test yaptıran Biden'ın testinin negatif olduğu açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. First Lady Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği ve kendisine antiviral Paxlovid ilacının verildiği belirtildi. Pazartesi günü semptom gösteren Jill Biden'ın Güney Carolina'da Başkan Joe Biden ile birlikte tatilde olduğu, en az 5 gün karantinada kalacağı aktarıldı.

BIDEN'A YAPILAN TEST NEGATİF ÇIKTI

Joe Biden'ın ise sabah saatlerinde yapılan testinin negatif çıktığı, ancak ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi doğrultusunda 10 gün boyunca kapalı alanda maske takacağı kaydedildi.

Eşi koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'a da hemen test yapıldı

SEMPTOMLARIN ARDINDAN TEST YAPTIRDI

Jill Biden'ın Sözcüsü Elizabeth Alexander, "Semptomlar yaşamaya başladıktan sonra yaptığı antijen testi negatif çıktı. Ancak daha sonra yapılan bir PCR testi pozitif sonuç verdi. First Lady'nin yakın temasları bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

BIDEN 6 GÜNDE İYİLEŞMİŞTİ

Öte yandan, Başkan Biden ise 21 Temmuz'da korona virüse yakalanmış, 27'sinde testi negatife dönerken, 30 Temmuz'da testi yine pozitif çıkmıştı. Biden'ın 6 ve 7 Ağustos'ta yaptırdığı testleri negatif sonuçlanmıştı.

YORUMLAR
500
Cumhuriyetçilerden, Biden'ın göçmen politikalarına eleştiri Cumhuriyetçilerden, Biden'ın göçmen politikalarına eleştiri
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jill Biden, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 18:56:35. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement