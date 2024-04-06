ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı'na Hamas'a baskı yapılması çağrısında bulundu

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye mektup göndererek Hamas'a anlaşma için baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar sürüyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye rehine görüşmelerinin durumu hakkında mektup yazdı. Biden iki lidere anlaşmaya varılması için Hamas'a baskı yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

CIA Başkanı Burns, Kahire'deki müzakerelere katılacak

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns'ün bu hafta sonu Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek yeni tur müzakerelerinde ABD heyetine liderlik edeceğini söyledi.

"Taleplerimize bağlıyız"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye iki gün önce yaptığı açıklamada, İsrail ile gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin, "Taleplerimize bağlıyız: Kalıcı ateşkes, düşmanın Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden edilen tüm Filistinlilerin evlerine dönmesi, Gazze'deki halkımız için gerekli tüm yardımlara izin verilmesi, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası, ablukanın kaldırılması ve esir takası anlaşmasının yapılması" ifadelerini kullanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ise yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin yerinden edilenlerin Filistin topraklarının farklı bölgelerine geri dönüşü konusunda çıkmaza girdiğini söylemişti. Müzakerelere ilişkin ismi açıklanmayan bir yetkili ise Hamas'ın halkın Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmesini istediğini, İsrail'in ise yerinden edilen Filistinlilerin hareket özgürlüğüne sahip olmasını istemediğini belirtmişti. - WASHINGTON