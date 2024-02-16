ABD Başkanı Joe Biden, Navalny'nin ölümünden Putin'i sorumlu tutuyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Navalny'nin ölümünden Putin'i sorumlu tutuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Navalny\'nin ölümünden Putin\'i sorumlu tutuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rus yetkililer kendi hikayelerini anlatacaklar. Şüphesiz ki Putin, Navalny'nin ölümünden sorumludur' dedi. Biden, Navalny'nin hayatını güvenli bir şekilde sürgünde geçirebileceğini, ancak bunun yerine hapsedileceğini veya öldürülebileceğini bilmesine rağmen ülkesine ve halkına olan inancıyla Rusya'ya döndüğünü belirtti.

16.02.2024 21:24  Güncelleme: 21:26
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ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus yetkililer kendi hikayelerini anlatacaklar. Şüphesiz ki Putin, Navalny'nin ölümünden sorumludur" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da Yamal Yarımadası'ndaki cezaevinde bugün hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Navalny'nin ölüm haberinin kendisini öfkelendirdiğini ancak şaşırtmadığını söyleyen Biden, "Rus yetkililer kendi hikayelerini anlatacaklar. Şüphesiz ki Putin, Navalny'nin ölümünden sorumludur" dedi.

Olayı "Putin'in acımasızlığının bir başka kanıtı" olarak tanımlayan Biden, Navalny'nin hayatını güvenli bir şekilde sürgünde geçirebileceğini, ancak bunun yerine hapsedileceğini veya öldürülebileceğini bilmesine rağmen ülkesine ve halkına olan inancıyla Rusya'ya döndüğünü belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Münih Güvenlik Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Elbette korkunç bir haber. Eğer doğrulanırsa Putin'in acımasızlığının bir başka işareti olacaktır. Anlattıkları hikaye ne olursa olsun, açık olalım: Rusya sorumludur" şeklinde konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, "Navalny'nin bir Rus hapishanesinde ölümü ve tek bir adama duyulan saplantı ve korku Putin'in inşa ettiği sistemin kalbindeki zayıflık ve çürümenin altını çiziyor. Bunun sorumlusu Rusya'dır" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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