ABD Başkanı Joe Biden, Yaşına Yönelik Eleştirilere Yanıt Verdi - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Yaşına Yönelik Eleştirilere Yanıt Verdi

ABD Başkanı Joe Biden, yaşına yönelik eleştirilere cevap vererek, Trump'ın yalanları hakkında konuşulması gerektiğini belirtti. Biden, zihinsel durumunun iyi olduğunu ve Trump'tan sadece üç yaş büyük olduğunu söyledi.

16.07.2024 07:28
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Yaşına yönelik eleştirilere yanıt veren ABD Başkanı Joe Biden "Trump'tan sadece üç yaş büyüğüm ve zihinsel durumum çok iyi" dedi. Basının yalnızca kendi performansını gündeme getirmesine tepki gösteren Biden, Trump'ın siyasi münazarada 28 kez yalan söylediğini belirterek, "Neden Trump'ın söylediği yalanlar hakkında konuşmuyorsunuz?" diye sordu.

ABD Başkanı Joe Biden, özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında oldukça şaşırdığını belirten Biden, Amerika'da siyasette şiddete yer olmadığını vurguladı. Olay sonrasında Trump ile yaptığı konuşmaya değinen Biden, "Çok samimiydi. Ona ne kadar endişeli olduğumu ve nasıl olduğunu bildiğimden emin olmak istediğimi söyledim. Sesi iyi geliyordu. İyi olduğunu söyledi ve onu aradığım için teşekkür etti" dedi. "Bu silahlı saldırı yarışın gidişatını değiştirdi mi?" sorusu karşısında "Bunu ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz" diyen Biden, güvenlik açığı olup olmadığı sorusuna ise "Durum Odası'nda FBI ve Gizli Servis ile iki toplantı yaptım. ve hepsinden tamamen bağımsız bir analiz istedim. Bu analizin sonucu geldiğinde ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

"Trump münazarada 28 kez yalan söyledi"

Soru üzerine Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasına da değinen Biden, daha sonra münazaranın tamamını izlemediğini ifade etti. Basının yalnızca kendi performansını gündeme getirmesine tepki gösteren Biden, Trump'a ithafen "Neden söylediği yalanlar hakkında konuşmuyorsunuz? Bu konuda neredesiniz? Basın neden bundan hiç bahsetmiyor? O tartışmada 28 kez yalan söylediği doğrulandı" ifadelerini kullandı.

"Trump'tan sadece 3 yaş büyüğüm"

İlerleyen yaşı nedeniyle yapılan ABD başkanlık yarışından çekilme çağrılarına yanıt veren Biden, "Ben yaşlıyım. Ama Trump'tan sadece üç yaş büyüğüm ve zihinsel durumum oldukça iyi" ifadelerini kullandı. "Üç buçuk yılda herhangi bir başkanın uzun zamandır yapamadığını yaptım" diyen Biden, "İnsanların neden 'Tanrım, adam 81 yaşında' dediklerini anlıyorum. Vay be! 83, 84 yaşına geldiğinde ne olacak? Bu makul bir soru" şeklinde konuştu. Demokrat seçmenlerin ön seçim döneminde kendisini liste başı olarak seçtiğini hatırlatan Biden, "Onları dinliyorum" dedi.

Seçim yarışında kalmak ya da yarıştan çekilmek gibi konularda kime danıştığı sorusuna ise Biden, "Kendime. Bunu uzun zamandır yapıyorum" yanıtını verdi.

"Hedef" ifadesine açıklık getirdi

8 Temmuz'da bağışçılarla yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında kullandığı "Trump'ı hedefe koymanın zamanı geldi" ifadelerine açıklık getiren Biden, "Bu kelimeyi kullanmak bir hataydı" şeklinde konuştu. "Ona odaklanın demek istedim. Ne yaptığına odaklanın. Politikalarına odaklanın, münazarada söylediği yalanların sayısına odaklanın" diyen Biden, "Ben 'İlk günden diktatör olmak istiyorum' diyen adam değilim. Seçimin sonucunu kabul etmeyi reddeden adam ben değilim. Bu seçimin sonucunu otomatik olarak kabul etmeyeceğini söyleyen adam değilim. Ülkenizi sadece kazandığınızda sevemezsiniz. Dolayısıyla odak noktamız onun söyledikleriydi" diye konuştu.

"Ben değil, Trump kışkırtıcı dil kullanıyor"

Kullandığı dilin kışkırtıcı olabileceği konusunda vicdan muhasebesi yapıp yapmadığı sorulan Biden, "Birilerini kışkırtabilirim diye bir şey söylemiyor musunuz?" yanıtını verdi. Kendisinin değil, rakibi Trump'ın kışkırtıcı bir dil kullandığını söyleyen Biden, "Ben böyle bir dil kullanmadım. Rakibim böyle bir dil kullanıyor. Kaybederse ortalığın kan gölüne döneceğinden bahsediyor, Kongre Binası'nda yaşananlar nedeniyle tutuklanan ve hapse mahkum edilen herkesi nasıl affedeceğinden bahsediyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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