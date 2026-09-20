ABD Başkanı Trump, Fox News'e yakın gelecekte çok büyük şeyler olacağını söyledi

ABD Başkanı Trump, Fox News'e yakın gelecekte çok büyük şeyler olacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada karar verme aşamasında olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Şu anda karar verme aşamasındayım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi.
Kaynak: İHA
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