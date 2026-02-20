ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim - Son Dakika
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

ABD Başkanı Trump: İran\'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
20.02.2026 18:21
İran'a yönelik tehditlerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sınırlı bir saldırı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya ''Sanırım, bunu değerlendiriyorum'' diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran arasındaki müzakereler arabulucular aracılığıyla devam ederken; ABD cephesinden sık sık gerilimi arttıran açıklama geliyor.

"KISITLI SALDIRIYI DÜŞÜNÜYORUM"

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sınırlı bir saldırı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya "Sanırım, bunu değerlendiriyorum" diye yanıt verdi.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı düzenleme ihtimali artmış durumda.

İSRAİL ALARMDA

İsrail devlet televizyonu KAN ise, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin'in, ordunun "ABD'nin İran'a yakında saldırı düzenleme ihtimaline karşı tam hazırlık halinde olduğu ve İsrail'in saldırıya uğraması halinde güçlü şekilde karşılık vereceği" yönündeki açıklamasına yer verdi.

KAN'a göre, İsrail ordusu, ABD'nin İran'a saldırı ihtimali nedeniyle Hizbullah'la yaşanabilecek olası bir tırmanışa karşı Lübnan ile olan kuzey sınırında alarm seviyesini artırdı.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunulmuştu.

"ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Suphi3423 Suphi3423:
    vurur bu zalim Allah korkusu olmayan insan her şey yapar bari şu ramazan ayında durun 3 0 Yanıtla
