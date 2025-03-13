ABD Büyükelçiliği\'nden Anadolu Üniversitesi\'ne Ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki eğitim iş birlikleri ve üniversiteler arası akademik ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Maslahatgüzar Goldman, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni de ziyaret etti. Rektör Adıgüzel'le birlikte müzedeki eserleri inceleyen Goldman, Anadolu Üniversitesi'nin sanata ve kültüre verdiği önemi takdirle karşıladığını belirtti.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR