ABD Büyükelçiliği'nden İzmir'deki Saldırıya İlişkin Açıklama - Son Dakika
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Politika

ABD Büyükelçiliği'nden İzmir'deki Saldırıya İlişkin Açıklama

ABD Büyükelçiliği, İzmir'de saldırıya uğrayan USS Wasp'te görevli ABD'li askeri personelin güvende olduğunu ve Türk makamlarının olaya hızlı müdahaleleri ile soruşturma başlatmalarından dolayı teşekkür etti.

02.09.2024 20:20
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ABD Büyükelçiliği, ABD'li askeri personelin İzmir'de saldırıya maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatılmasından dolayı Türk makamlarına teşekkür etti.

ABD Büyükelçiliği, İzmir'de saldırıya maruz kalan ABD'li askeri personelin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"USS Wasp'te görevli ABD'li askeri personelin bugün İzmir'de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz". - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Büyükelçiliği'nden İzmir'deki Saldırıya İlişkin Açıklama - Son Dakika

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