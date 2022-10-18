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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ege, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › ABD Büyükelçisi Flake: 'ABD'nin Ege'de ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonu yok.' - Son Dakika

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