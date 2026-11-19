ABD, Çin ve Rusya rafine petrol ürünlerinin üretim ve arzını artırmayı planlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin üçlü görüşmesinin ardından, üç ülkenin rafine petrol ürünleri üretimini ve arzını tüm ülkelerin yararına artırmayı planladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada ayrıca istikrarlı enerji arzının öneminin yeniden teyit edildiği belirtildi.
ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Üç ülke, tüm ülkelerin yararına olacak şekilde rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırmayı planlarken, istikrarlı enerji arzının önemini yeniden teyit etti" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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