ABD, Çin ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Üç ülke, tüm ülkelerin yararına olacak şekilde rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırmayı planlarken, istikrarlı enerji arzının önemini yeniden teyit etti" ifadeleri kullanıldı.