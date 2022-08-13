Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar

Bilim insanlarının ölüm hakkındaki araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Konuyla ilgili herkesi heyecanlandıran son haber Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan çalışmada hayvanların ölümünden tam bir saat sonra kan dolaşımı ve diğer hücresel işlevler eski haline getirilebildi.Bu başarı OrganEx adlı yeni bir sistem sayesinde mümkün oldu. Domuzlar bir pompa, filtre ve akan sıvı sistemine sahip bu cihaza bağlandı.

OKSİJENİN YENİDEN DOLAŞIMI SAĞLANDI

Independet'te yer alan habere göre sistem, kalbin durmasından sonra hücreleri ve bazı organları koruyarak oksijenin ölü hayvanın vücudunda yeniden dolaşmasını sağladı. Bu sayede organlar canlı tutulabildi. OrganEx sistemi, ölü domuzların damarlarına kanla karıştırılmış perfüzat adı verilen bir sıvı pompaladı. Perfüzat, hemoglobin proteininin sentetik bir formunu ve hücreleri korumaya ve kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olan diğer birkaç bileşik ve molekülü içeriyordu.

"SAATLER SONRA BİLE ÇALIŞTILAR"

Hayvanların OrganEx'e bağlanmasından 6 saat sonra bile kalp, karaciğer ve böbrek dahil olmak üzere birçok bölgede belirli temel hücresel işlevlerin aktif kaldığı görüldü.

Bu son teknoloji daha da geliştirildiğinde insan organlarının daha uzun süre korunmasını sağlayabilir ve organ nakli bekleyen birçok insanın prosedürden yararlanması mümkün olabilir. Araştırma ekibinin lideri Dr. Nenad Sestan, "Bu hücreler, artık çalışmamaları gereken andan saatler sonra bile çalışıyor" diye konuştu.