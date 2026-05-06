ABD'den Irak'a Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Irak'a Destek Mesajı

06.05.2026 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Irak'ta Ali Zeydi'ye hükümeti kurma çalışmalarında destek verdi ve ortak hedeflere vurgu yaptı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendiren Ali Zeydi'ye destek mesajı yayımladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden parlamentoda Şii siyasi tarafların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali Zeydi'ye destek açıklaması geldi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak'taki misyonu, Başbakan Vekili Ali Zeydi'ye tüm Iraklıların daha parlak ve daha barışçıl bir gelecek umutlarını gerçekleştirebilecek hükümet kurma çalışmalarında en iyi dileklerini sunuyor. Irak halkıyla ülkenin egemenliği koruma, terörizmden arınmış bir güvenlik ortamı oluşturma ve hem ABD'liler hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak müreffeh bir gelecek inşa etme gibi ortak hedeflere ulaşma arzusunda dayanışma içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın yeni başbakanı

Irak'ta Şii siyasi güçlerinin çatısı altında toplandığı Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Ali Zeydi, 27 Nisan'da Cumhurbaşkanı Nizar Amidi tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde 1986 yılında doğan Ali Zeydi, hukukçu ve finans uzmanı kimliğiyle tanınıyor. Akademik kariyerinde hukuk ile finans ve bankacılık alanlarında lisans derecelerine sahip olan Zeydi, aynı alanda yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Zeydi, daha önce Güney Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Günümüzde Irak Ulusal Holding Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Zeydi, aynı zamanda El-Şaap Üniversitesi ve İştar Tıp Enstitüsü'nün de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Zeydi ayrıca Dicle TV'nin sahibi ve Irak Barolar Birliği üyesi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Irak'a Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:19:53. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den Irak'a Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.