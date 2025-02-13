ABD'den UCM Başsavcısına Yaptırım

Politika

ABD Hazine Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emri nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı yaptırım listesine aldı.

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emri nedeniyle UCM Başsavcısı Khan'a yaptırım uyguladı. Yaptırımlar kapsamında, Khan'ın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu ve ülkeye girişi yasaklandı.

Khan, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle geçtiğimiz sene 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istemiş, üye ülkelere tutuklama emrini uygulaması çağrısında bulunmuştu.

Trump, UCM'ye yaptırım uygulamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Şubat'ta Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle UCM'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamış, "UCM'nin ABD'yi ve yakın müttefikimiz İsrail'i hedef alan gayrimeşru ve temelsiz eylemlerde bulunduğunu düşünüyorum" demişti. - WASHINGTON