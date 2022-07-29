ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

29.07.2022 22:49
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya tarafından gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ın serbest bırakılması için ısrar ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya tarafından gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ın serbest bırakılması için ısrar ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Blinken görüşme sonrası ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ın serbest bırakılması hakkında yaptığı açıklamada, " Kremlin'in, Paul Whelan ve Brittney Griner'ın serbest bırakılması konusunda sunduğumuz öneriyi kabul etmesi için ısrar ettim" dedi. Blinken, Lavrov'un cevabı hakkında açıklamada bulunmazken, "Bu teklifin Rusya tarafından kabul edilmesine yönelik bir değerlendirme bulunamam" ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, Lavrov ile Ukrayna ile imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının da konuşulduğunu belirtti. Bakan Blinken açıklamasında, "Dünya, hiçbir zaman ilhakı kabul etmeyecek. Rusya, bu planlarına devam ederse ek yaptırımlar uygulayabiliriz" dedi.

Görüşmenin yaklaşık 25 dakika sürdüğü öğrenildi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

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